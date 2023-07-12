Суд взыскал в доход государства 52% акций Калининградского морпорта

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU - Центральный районный суд Калининграда по иску Генпрокуратуры взыскал в доход государства 52% акций АО "Калининградский морской торговый порт" (КМТП, один из крупнейших стивидоров в порту Калининграда), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Калининградского областного суда.

"Иск заместителя генерального прокурора удовлетворен. В доход Российской Федерации обращены акции АО "Калининградский морской торговый порт", учитываемые на счетах Лысенко Н.И. (23 250 штук) и Колесника А.И. (28 500 штук); с них также взыскана в доход государства сумма незаконного дохода - 369 238 856,1 рубля", - сказали в суде.

Мотивировочная часть решения пока не обнародована.

Ответчиками по иску были Андрей Колесник, Марина Лысенко и Надежда Лысенко (жена и теща Колесника соответственно - ИФ). Третьим лицом по делу является КМТП.

Конечным бенефициаром КМТП на конец 2022 года, согласно отчетности предприятия, являлась гражданка РФ Надежда Лысенко. Основными бенефициарами КМТП на конец 2021 года, согласно его отчетности, были Orneto Partners (43% акций, конечные владельцы не раскрывались) и гражданин России А.И.Колесник (28,5%), пакет акций которого находится в доверительном управлении Н.И.Лысенко. Судя по открытым данным, Колесник Андрей Иванович, владевший таким пакетом, до 2013 года был председателем совета директоров стивидора, а сейчас он депутат Госдумы.

"Прокуратурой выявлены нарушения антикоррупционного законодательства депутатом Государственной думы Федерального собрания РФ Колесником А.И.: незаконное приобретение, скрытое владение акциями АО "Калининградский морской торговый порт", а также нелегальное осуществление коммерческой деятельности по управлению портом и неправомерное обогащение. Приобретя в 2001-2002 годах 28,5% акций, ответчик сначала оформил их на юридические лица, затем - по договору купли-продажи - на свое имя, что позволило ему стать директором АО", - отмечается в решении суда .

"Чтобы замаскировать свою коммерческую деятельность, ответчик ввел в совет директоров порта своих родственников и друзей, акции передал по договору управления доверенным лицам", - говорится в решении.

Доходность бизнеса Колесника напрямую зависела от нормотворческой деятельности Госдумы, в которой он принимал личное участие, но о возникшем конфликте интересов в компетентные органы он не сообщил, отмечает суд . От эксплуатации имущества порта Колесник "получил более 369 млн рублей, которые названы истцом незаконным источником дохода депутата".

В мае Арбитражный суд Калининградской области взыскал в доход государства приобретенные незаконно 46,5% акций АО "КМТП" по иску Генпрокуратуры и ФАС. Генпрокуратура требовала признать ничтожными две сделки купли-продажи акций КМТП, совершенные в 2020 и 2022 годах, и взыскать эти акции в доход государства. Речь шла о 43 тысячах обыкновенных акций порта номиналом 1 рубль каждая, которые принадлежали компании Orneto Partners Limited Partnership (Великобритания), и 3,5 тысячах обыкновенных акций, принадлежавших Дмитрию Пуриму.

Генпрокуратура тогда сочла, "что группой лиц, в которую входит иностранный инвестор, установлен контроль над хозяйственным обществом, имеющим стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства, - АО "КМТП" посредством совершения последовательных действий с нарушением федерального закона от 29 апреля 2008 года "О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства".

По итогам 2022 года КМТП перевалил 1,162 млн тонн. Выручка составила 1,031 млрд рублей, чистый убыток - 99,5 млн рублей.