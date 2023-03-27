Тульский оружейный завод может сократить дивиденды за 2022 год на 17%

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" (ТОЗ) рекомендовал акционерам на годовом собрании 28 апреля принять решение направить на выплату дивидендов 249,8 млн рублей из расчета 614 рублей на одну обыкновенную акцию, сообщила пресс-служба предприятия.

По итогам 2021 года на выплату дивидендов были направлены 299,9 млн рублей (21,2% чистой прибыли, которая составила 1 млрд 411,9 млн рублей) из расчета 737 рублей на каждую обыкновенную акцию.

Таким образом, дивиденды за 2022 год могут снизиться на 16,7%.

Финансовый отчет за 2022 год завод пока не обнародовал.

Согласно материалам ТОЗ, список акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2022 год, будет составлен по данным реестра на 15 мая 2023 года.

В повестку годового собрания, помимо распределения прибыли и утверждения дивидендов, вошли вопросы об избрании членов совета директоров, ревизионной комиссии, об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, аудитора. Реестр для участия в собрании будет закрыт по состоянию на 3 апреля.

Тульский оружейный завод - один из крупнейших в России производителей стрелкового вооружения и противотанковых управляемых ракет. Предприятие выпускает и другую спецпродукцию.

ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" не публикует данных о своих акционерах. Уставный капитал предприятия составляет 406 тыс. 867 рублей, он разделен на такое же количество обыкновенных акций номиналом 1 рубль.