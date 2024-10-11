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Акционеры Тульского оружейного завода одобрили план его докапитализации на 16 млрд рублей

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Императорский Тульский оружейный завод" (ТОЗ, входит в холдинг "ТОР") на внеочередном собрании 10 октября, прошедшем в заочной форме, приняли решение увеличить уставный капитал завода на 16,3 млрд рублей путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, говорится в материалах ПАО.

Предприятие намерено разместить 16 274 680 000 обыкновенных акций номиналом 1 рубль каждая среди акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций ТОЗ. Цена размещения равна номиналу.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на покупку акций - 10 октября.

Акционеры также утвердили изменения и дополнения в устав общества.

Уставный капитал компании сейчас составляет 406 867 рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. ТОЗ не публикует данные о своих акционерах.

В январе 2024 года акционеры ТОЗ передали полномочия единоличного исполнительного органа ООО "ТОР" (Тула).

Холдинг "ТОР" создан в 2018 году, объединяет диверсифицированные активы по следующим направлениям: машиностроение (в том числе судостроение и судоремонт), растениеводство, розлив алкогольной продукции. В промышленную группу, в том числе, входят Тульский оружейный завод, "Туламашзавод", "Тулаточмаш", "Туламашагро", тульский "Первый купажный завод", Находкинский судоремонтный завод.

Тула ТОР Туламашзавод Тульский оружейный завод ТОЗ
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