Крупнейший круизный оператор Carnival в I финквартале сократил чистый убыток в 2,7 раза

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире круизный оператор Carnival Corp. в первом квартале 2023 финансового года сократил чистый убыток в 2,7 раза, увеличив выручку на аналогичную величину.

Как сообщается в пресс-релизе Carnival, чистый убыток в финквартале, завершившемся 28 февраля, составил $693 млн, или $0,55 на акцию, по сравнению с $1,89 млрд, или $1,66 на акцию, за сопоставимый период предыдущего года. Скорректированный убыток сократился до $0,55 на акцию с $1,66 годом ранее.

Выручка увеличилась в 2,7 раза - до $4,432 млрд против $1,623 млрд годом ранее. Показатель составляет примерно 95% от уровня допандемийного 2019 года, отмечается в отчетности.

Опрошенные FactSet аналитики в среднем ожидали скорректированный убыток на уровне $0,60 на акцию при выручке в $4,32 млрд.

На конец первого финквартала Carnival располагал ликвидностью (денежными средствами и их эквивалентом) на сумму $8,1 млрд против $8,6 млрд тремя месяцами ранее.

Во втором финквартале компания планирует получить убыток в диапазоне 34-42 цента на акцию. Средний прогноз экспертов составляет 28 центов.

Акции Carnival, начавшие торги в понедельник ростом на 4,8%, перешли к снижению и теряют порядка 1%. Рыночная стоимость круизного оператора за последний год упала на 53% (до $11,45 млрд), в то время как фондовый индекс Standard & Poor's 500 за тот же период опустился примерно на 13%.