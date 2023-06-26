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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:54

Крупнейший круизный оператор Carnival резко сократил чистый убыток во II финквартале

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Крупнейший в мире круизный оператор Carnival Corp. во втором квартале 2023 финансового года сократил чистый убыток более чем в четыре раза и увеличил выручку вдвое, причем скорректированная прибыль и выручка превысили прогнозы рынка.

Несмотря на сильные показатели, а также позитивный годовой прогноз акции компании активно дешевеют.

Как сообщается в пресс-релизе Carnival, чистый убыток в марте-мае составил $407 млн, или $0,32 на акцию, по сравнению с $1,83 млрд, или $1,61 на акцию, за сопоставимый период годом ранее.

Скорректированный убыток составил 31 цент на акцию.

Выручка увеличилась более чем в два раза и достигла $4,91 млрд, что является рекордным показателем в истории компании.

Аналитики в среднем оценивали убыток на уровне 34 центов на акцию при выручке в $4,79 млрд, по данным FactSet.

Выручка от продажи билетов повысилась в 2,4 раза (+144,4%) до $3,14 млрд, а загруженность рейсов поднялась до 98% с 69% годом ранее.

Компания повысила прогноз скорректированной EBITDA на текущий фингод до $4,1-4,25 млрд с $3,9-4,1 млрд.

Акции компании падают на 5,8% в начале торгов в понедельник. Рыночная стоимость круизного оператора с начала текущего года взлетела на 83%, до $19,7 млрд.

Carnival
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