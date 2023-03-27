Прямые нефинансовые инвестиции Китая за рубежом выросли на 35,7% в январе-феврале

Москва. 27 марта. INTERFAX.RU - В январе-феврале 2023 года общий объем прямых нефинансовых инвестиций Китая за рубежом увеличился на 35,7% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 136,04 млрд юаней, сообщило Министерство торговли страны. Его данные приводит "Синьхуа".

В долларовом выражении данный показатель вырос на 26,5% и достиг $19,96 млрд.

В том числе инвестиции в оптовую и розничную торговлю повысились на 17,2% - до $4,09 млрд, в сфере коммерческих услуг и лизинга - на 22,3%, до $4,72 млрд.

Объем вложения денежных средств в страны, расположенные вдоль "Пояса и пути", в январе-феврале вырос на 27,8% и достиг $4,04 млрд.