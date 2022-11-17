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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 21:34

Прямые иностранные инвестиции в Китай выросли на 14,4% в январе-октябре

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Объем прямых иностранных инвестиций (ПИИ, FDI) в экономику материкового Китая в январе-октябре увеличился на 14,4% относительно аналогичного периода прошлого года и составил 1,09 трлн юаней, свидетельствуют данные министерства торговли страны.

В долларовом выражении показатель подскочил на 17,4% и достиг $168,3 млрд.

Между тем общий объем прямых нефинансовых инвестиций КНР за рубежом за десять месяцев текущего года составил 627,4 млрд юаней, увеличившись на 10,3% в годовом выражении.

В долларовом выражении данный показатель повысился на 7,3% – до $85,85 млрд.

Китай
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