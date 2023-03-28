Активы Henkel в России могут приобрести акционеры "Фармстандарта" и Kismet Capital

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Покупателем российских заводов германского производителя бытовой химии Henkel может выступить консорциум инвесторов, в который входят акционеры производителя лекарств "Фармстандарт" (принадлежит Виктору Харитонину и Егору Кулькову), инвесткомпания Kismet Capital Ивана Таврина, а также основатели фонда "Эльбрус капитал", пишет газета "Ведомости" со ссылкой на источники.

Henkel принял решение выйти из бизнеса в РФ в апреле 2022 года, а в начале марта 2023 года сообщил, что намерен сделать это до конца первого квартала. В конце декабря 2022 года Henkel выделила свой бизнес в России, с 1 января он начал работать независимо под названием Lab Industries.

Представитель Henkel сказал "Ведомостям", что компания находится на завершающей стадии продажи своих российских активов.

Источники "Ведомостей" утверждают, что акционеры "Фармстандарта" станут мажоритарными владельцами российских предприятий Henkel. По их словам, стороны уже получили разрешение правительственной комиссии на заключение сделки. По данным источников издания, соглашение будет включать условие о возможности обратного выкупа заводов. После продажи фабрик они продолжат выпуск продукции под брендами Henkel, говорят собеседники издания. Сумму сделки они не назвали. В пресс-службе правительства РФ, "Фармстандарте", Kismet Capital и "Эльбрус капитале" на запросы "Ведомостей" не ответили.

Henkel работала в России с 1991 года. На конец 2022 года, по данным компании, ей принадлежат фабрики в Перми, Саратовской области (Энгельс), Ленинградской области (Тосно), Ставропольском крае, Ульяновской, Новосибирской и Челябинской областях, а также два предприятия в Московском регионе - в Ногинске и Коломне.

Российский бизнес ежегодно приносил группе около $1,06 млрд, заявляла в декабре председатель комитета акционеров и наблюдательного совета Henkel Симон Бажель-Тра. В отчетности компании за 2022 год говорится, что списание российских активов стоило концерну порядка 1,1% мировых продаж. Выставленные на продажу активы (предприятия в РФ плюс один завод в Белоруссии) компания оценила в 673 млн евро.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", выручка ООО "Хенкель Рус" по РСБУ в 2021 году выросла на 13,1% - до 95,14 млрд рублей. Чистая прибыль составила 7,48 млрд рублей против 7,84 млрд рублей годом ранее.