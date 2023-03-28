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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:43

Новак сообщил о росте поставок нефти из России в Индию в 2022 году в 22 раза

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Россия в 2022 году существенно увеличила экспорт нефти в Индию, нарастила поставки в Китай, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе выступления на итоговом заседании коллегии Минэнерго РФ.

"Большинство наших энергетических ресурсов были переориентированы на другие рынки, на рынки дружественных стран. Я напомню, если брать поставки нефти в Индию, то они выросли в 22 раза в прошлом году. Выросли поставки в Китайскую Народную Республику, на другие рынки. Это тоже результат той большой работы, которая была проведена в отрасли", - сказал Новак.

Александр Новак Китай Индия Минэнерго РФ
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