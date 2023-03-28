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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Что произошло за день: вторник, 28 марта

Раскрытие коррупционной схемы по поставкам вооружения, возвращение "Союза МС-22" на Землю, перспективы допуска россиян к Олимпиаде

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Александр Хинштейн сообщил о раскрытии схемы по поставке некачественного вооружения по завышенным ценам. По его данным, ущерб составил почти 400 млн руб. Задержан начальник отдела морского управления Росгвардии Сергей Волков.

- В Северной Осетии произошло нападение на полицейский пост. Ранения получили двое сотрудников МВД, они были направлены в больницу Назрани.

- Спускаемый аппарат "Союза МС-22" в беспилотном режиме приземлился в Казахстане. На борту спускаемой капсулы на Землю вернулись грузы весом 218 кг. Ранее сообщалось, что "Союз МС-22" был поврежден метеороидом. Вместо него экипаж корабля вернется с МКС на запущенном в феврале корабле "Союз МС-23".

- Россия нарастила поставки нефти в Индию в 2022 году в 22 раза, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на итоговом заседании коллегии Минэнерго РФ. Он отметил, что для переориентации потоков энергоресурсов необходимо продолжить формирование танкерного флота, усовершенствовать платежи и создать новые системы страхования.

- Утверждено обвинительное заключение по делу против Евгения Ройзмана (признан иноагентом) о дискредитации армии. Ранее в марте по другому делу - о пропаганде либо публичном демонстрировании запрещенной атрибутики или символики - ему назначили 14 суток административного ареста.

- Главе FTX Сэму Банкману-Фриду предъявлено новое обвинение - в даче взятки властям Китая. Как следует из судебных документов, в 2021 году бизнесмен перевел криптовалюту на сумму свыше $40 млн на личные счета китайских чиновников, чтобы они разблокировали счета Alameda Research – хедж-фонда для торговли криптовалютой, аффилированного с FTX.

- МОК отложил решение по допуску россиян к Олимпийским играм, может вернуться к вопросу до летней Олимпиады 2024 года. Российские и белорусские спортсмены могут участвовать в международных соревнованиях под нейтральным флагом и только в индивидуальных турнирах. Участие спортсменов из этих стран в командных видах спорта не рассматривается. В ОКР сочли критерии неприемлемыми.

- Жозеп Клотет занял пост главного тренера ФК "Торпедо". Испанец ранее работал главным тренером итальянских клубов "Брешиа", СПАЛ, возглавлял английский "Бирмингем", норвежский "Викинг", шведский "Хальмстад".

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