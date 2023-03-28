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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

РЖД нуждаются в дополнительных 300-400 млрд руб. в год на инвестпрограмму

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - ОАО "РЖД" испытывает дефицит инвестпрограммы, нуждается в дополнительных средствах, заявил глава компании Олег Белозеров во вторник на совещании в Совете Федерации.

Говоря об инвестициях, Белозеров отметил, что РЖД поддерживают государственно-частное партнерство и все варианты инвестиций. "Вместе с тем, (нам - ИФ) традиционно задают вопрос - очень много денег вкладывается правительством в "Российские железные дороги", абсолютно так", - отметил он.

"В год, по моей оценке, нам не хватает где-то порядка 300-400 млрд руб. для того, чтобы активно двигаться, развиваться, решать те вопросы, которые вы, в том числе перед нами ставите. Это юг, это север, дополнительное движение, это пассажирское движение, платформы и многие другие вопросы", - заявил Белозеров.

"В прошлом году, спасибо большое правительству и вам, приняли решение (о выделении из ФНБ - ИФ), 467 млрд было направлено в "Российские железные дороги". Погасили нашу частично задолженность привлеченные средства и направили на инвестпрограмму. Это даёт возможность не повышать тарифы", - добавил он.

Как сообщалось, инвестпрограмма РЖД на 2023 г. была утверждена в объеме 1,074 трлн руб.

РЖД Олег Белозеров
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