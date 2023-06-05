Путин напомнил главе РЖД о необходимости соблюдать сроки инвестпрограммы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" нужно соблюдать сроки инвестпрограммы, чтобы инфраструктура успевала за потребностями экономики, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром транспорта Виталием Савельевым и главой РЖД Олегом Белозеровым.

"Что касается инвестиций, здесь нужно идти в графике, чтобы железнодорожная инфраструктура - в данном случае транспортная в целом - не была сдерживающим фактором развития экономики. У нас многие вещи на пределе уже", - сказал президент.

Белозеров отметил, что на этот год была утвержден "рекордный" объёем инвестпрограммы в 1,1 трлн руб. "Практически 500 млрд вкладывается в развитие", - подчеркнул он.