Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:27

Путин напомнил главе РЖД о необходимости соблюдать сроки инвестпрограммы

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" нужно соблюдать сроки инвестпрограммы, чтобы инфраструктура успевала за потребностями экономики, заявил президент Владимир Путин на встрече с министром транспорта Виталием Савельевым и главой РЖД Олегом Белозеровым.

"Что касается инвестиций, здесь нужно идти в графике, чтобы железнодорожная инфраструктура - в данном случае транспортная в целом - не была сдерживающим фактором развития экономики. У нас многие вещи на пределе уже", - сказал президент.

Белозеров отметил, что на этот год была утвержден "рекордный" объёем инвестпрограммы в 1,1 трлн руб. "Практически 500 млрд вкладывается в развитие", - подчеркнул он.

РЖД Владимир Путин Виталий Савельев Олег Белозеров
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В Самарской области МВД проверяет магазины и склады после массового отравления сидром

Два человека отравились сидром в Удмуртии

Два человека отравились сидром в Удмуртии

В МИД РФ заявили, что Москва пока не видит перспектив продления "зерновой сделки"

Страховых случаев в ОСАГО с такси в 2022 году было в 7 раз больше, чем с другими автомобилями

Страховых случаев в ОСАГО с такси в 2022 году было в 7 раз больше, чем с другими автомобилями

Десять человек стали жертвами отравления сидром в Самарской и Ульяновской областях

Военная операция на Украине

Спецслужбам Бельгии поручено проверить использование бельгийского оружия в России

Нефтяники получили из бюджета РФ по топливному демпферу в мае 103,5 млрд руб.

Нефтяники получили из бюджета РФ по топливному демпферу в мае 103,5 млрд руб.

Продажи легковых автомобилей в РФ в мае выросли в 2,6 раза год к году

Продажи легковых автомобилей в РФ в мае выросли в 2,6 раза год к году

Песков не стал комментировать сообщения о начале наступления ВСУ

Задержан подозреваемый по делу о смертельном отравлении жителей Димитровграда

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });