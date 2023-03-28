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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Brent торгуется у $78,4 за баррель

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти во вторник вернулись к росту после рекордного с начала года подъема накануне. В целом они демонстрируют внутрисессионные колебания, периодически перемещаясь между позитивной и негативной территорией.

К 14:49 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,28 (0,36) - до $78,40 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,23 (0,32) - до $73,04 за баррель.

Накануне Brent подскочила в цене на 4,2%, WTI - на 5,1% благодаря снижению опасений по поводу мирового банковского кризиса. В разгар кризиса котировки падали до минимумов с конца 2021 года. Такой обвал нефтяных котировок привел к активному спросу на инструменты хеджирования со стороны потребителей топлива, включая авиакомпании, отмечает Bloomberg.

Так, на минувшей неделе был зафиксирован второй по масштабу в истории прирост длинных позиций своп-дилеров по фьючерсам и опционам на Brent на ICE - на 54 тысяч контрактов.

Активно хеджируют свои риски, связанные с возможным ростом цен на нефть позднее в этом году, не только авиаперевозчики, но и промышленные компании, производители потребительских товаров, и прочие потребители, отметил управляющий директор RBC Capital Markets LLC Майкл Тран.

Рост цен на нефть поддержало решение арбитражного суда Международной торговой палаты по иску к Турции, в котором оспаривался экспорт нефти из Курдистана. Экспорт нефти с севера Ирака был приостановлен 25 марта. Объем транспортировок через Турцию составлял около 400 тысяч баррелей нефти в сутки.

Brent WTI Турция Курдистан Ирак
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