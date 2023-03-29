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Brent подорожала до $79,55 за баррель

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Рост котировок нефти ускорился днем в среду и продолжается третью сессию подряд на данных о сокращении запасов нефти и бензина в США и на фоне тревог по поводу предложения топлива на мировом рынке.

К 14:00 по московскому времени майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,9 (1,14%) - до $79,55 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $1 (1,37%) - до $74,2 за баррель.

Во вторник Brent выросла в цене на 0,7%, WTI - на 0,5%. Обе марки торгуются на максимальных уровнях за две недели.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, указали на сокращение запасов нефти в США за неделю, завершившуюся 24 марта, на 6,08 млн баррелей. Запасы бензина упали на 5,89 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 548 тысяч баррелей. Минэнерго США обнародует свои данные по запасам позднее в среду.

Опрошенные Trading Economics аналитики в среднем ожидают незначительного увеличения запасов нефти, примерно на 100 тысяч баррелей.

Администрация США призвала Ирак и Турцию возобновить экспорт нефти через турецкий порт Джейхан, приостановленный 25 марта из-за судебного спора между двумя странами. Объем транспортировок иракской нефти через Турцию составлял около 400 тыс. баррелей в сутки.

"Опасения по поводу предложения продолжают оказывать поддержку ценам на нефть", - отметил Уоррен Паттерсон из ING Groep NV.

Brent WTI США Минэнерго Ирак Турция
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