Операционная "дочка" "Глории Джинс" в 2022 году получила 769 млн рублей чистого убытка

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - АО "Глория Джинс" (операционное дочернее подразделение корпорации "Глория Джинс") в 2022 году получило чистый убыток по РСБУ в размере 768,529 млн рублей против 1,172 млрд рублей чистой прибыли в 2021 году, говорится в отчетности компании.

Выручка выросла на 4,7% – до 20,819 млрд рублей, валовая прибыль также увеличилась на 4,7% и составила 20,819 млрд рублей.

Коммерческие расходы в прошлом году повысились на 4,3% – до 19,594 млрд рублей. Прибыль от продаж составила 1,224 млрд рублей (рост на 11,8%). Прочие доходы АО сложились в размере 960 млн рублей, что на 8,8% меньше, чем в 2021 году, прочие расходы – 1,739 млрд рублей (рост в 2 раза). Убыток до налогообложения составил 923,469 млн рублей против 1,273 млрд рублей доналоговой прибыли годом ранее.

В отчетности отмечается, что поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг в 2022 году составили 68,768 млрд рублей (рост на 4,6%), от арендных и лицензионных платежей - 10,739 млрд рублей (рост на 48,5%). При этом платежи поставщикам/подрядчикам за сырье, материалы, работы и услуги выросли на 24,2% – до 63,846 млрд рублей, расходы на оплату труда работникам увеличились на 6,8%, до 4,164 млрд рублей.

Кредиторская задолженность компании в 2022 году возросла с 2,413 млрд до 3,621 млрд рублей, дебиторская – с 2,48 млрд до 6,495 млрд рублей.

Как сообщалось, выручка группы компаний "Глория Джинс" в 2022 году составила 70 млрд рублей, что на 15% больше, чем в 2021 году. Показатель EBITDA группы вырос на 17,9% и составил 12,5 млрд рублей. Операционная прибыль увеличилась на 14,6% – до 10,2 млрд рублей. Онлайн-продажи компании в прошлом году составили 9,5 млрд рублей.

Как пояснял "Интерфаксу" председатель совета директоров "Глория Джинс" Владимир Мельников, таких результатов удалось добиться в том числе, за счет открытия новых магазинов. "В апреле 2022 года мы открыли 10 первых магазинов в полностью обновленной концепции в Москве. Наша обновленная стратегия предполагает, что мы открываем магазины площадью не менее 1500 кв. м в топовых локациях. Именно поэтому мы очень быстро смогли занять площади, освободившиеся после ухода западных брендов, и открыть первые такие магазины уже в декабре 2022 года", - отмечал Мельников.

На 31 декабря 2022 года группа включала 675 магазинов более чем в 300 городах. Общая площадь недвижимости составила 520 тыс. кв. метров, торговая - 440 тыс. кв. метров. В 2022 году компания открыла 70 магазинов. В текущем году планируется открыть до 130 магазинов.

Корпорация "Глория Джинс" разрабатывает, производит и продает одежду, обувь и аксессуары под брендами Gloria Jeans и Gee Jay. Корпорация имеет два крупных логистических комплекса в Новосибирске и Новошахтинске (Ростовская область).

Корпорация в 2021 году получила чистую прибыль по РСБУ в размере 4,1 млрд рублей, что вдвое больше, чем годом ранее. Выручка выросла на 28,6% – до 51,8 млрд рублей.

Дочернее АО "Глория Джинс" занимается розничной торговлей мужской, женской и детской одеждой в специализированных магазинах.