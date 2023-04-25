Корпорация "Глория Джинс" в 2022 г. получила рекордные чистую прибыль и выручку по РСБУ

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - АО "Корпорация Глория Джинс", один из крупнейших российских производителей одежды, в 2022 году получило чистую прибыль в размере 6,141 млрд рублей, что на 49,4% больше, чем годом ранее, говорится в отчетности компании по РСБУ.

Выручка достигла 57,69 млрд рублей (рост на 11,3%).

Показатели чистой прибыли и выручки стали рекордными для компании с момента ее основания.

Себестоимость в минувшем году увеличилась на 7%, до 24,779 млрд рублей. Валовая прибыль составила 32,912 млрд рублей (рост на 14,8%).

Коммерческие расходы АО выросли на 1,5% - до 22,616 млрд рублей, управленческие - сократились на 8,6%, до 816,431 млн рублей. Прибыль от продаж увеличилась в 1,7 раза - до 9,479 млрд рублей. Прочие доходы сложились в сумме 1,821 млрд рублей (снижение на 15,7%), прочие расходы - 2,558 млрд рублей (снижение на 4,3%). Прибыль до налогообложения выросла в 1,5 раза - до 7,765 млрд рублей.

Согласно материалам, поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг в 2022 году составили 44,774 млрд рублей (рост на 31,9%), от арендных и лицензионных платежей - 82,698 млн рублей (снижение на 15,5%). При этом платежи поставщикам/подрядчикам за сырье, материалы, работы и услуги выросли в 1,8 раза - до 64,453 млрд рублей, на оплату труда работникам - сократились на 2,4%, до 3,14 млрд рублей.

Кредиторская задолженность компании в 2022 году увеличилась с 3,552 млрд рублей до 7,251 млрд рублей, дебиторская - с 6,363 млрд рублей до 38,149 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что выручка группы компаний "Глория Джинс" в 2022 году составила 70 млрд рублей, что на 15% больше, чем в 2021 году. Показатель EBITDA группы вырос на 17,9% и составил 12,5 млрд рублей. Операционная прибыль увеличилась на 14,6% - до 10,2 млрд рублей.

Как пояснял "Интерфаксу" председатель совета директоров "Глория Джинс" Владимир Мельников, таких результатов удалось добиться, в том числе, за счет открытия новых магазинов. "Наша обновленная стратегия предполагает, что мы открываем магазины площадью не менее 1500 кв. м в топовых локациях. Именно поэтому мы очень быстро смогли занять площади, освободившиеся после ухода западных брендов", - отмечал он.

"Глория Джинс" разрабатывает, производит и продает одежду, обувь и аксессуары под брендами Gloria Jeans и Gee Jay. Корпорация имеет два крупных логистических комплекса в Новосибирске и Новошахтинске (Ростовская область). На 31 декабря 2022 года группа включала 675 магазинов более чем в 300 городах. В 2022 году компания открыла 70 магазинов. В текущем году планируется открыть до 130 магазинов.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе корпорации, с декабря 2022 года компания открыла около 30 магазинов на площадях закрывшихся точек международных брендов, в том числе флагманский магазин на Тверской в Москве.