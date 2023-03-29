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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Россия и Индия обсуждают создание контейнерной линии рядом с Северным морским путем

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Россия и Индия рассматривают возможность создания трансарктической контейнерной линии и строительства перерабатывающих мощностей рядом с Северным морским путем (СМП), заявил министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в ходе рабочего визита в Индию.

Как сообщает Минвостокразвития, главной темой состоявшейся во вторник встречи российской делегации с министром портов, судоходства и водных путей Индии Сарбанандой Соновалом стало использование СМП для надежной и безопасной транспортировки грузов.

"Обсуждалось создание альтернативного пути доставки грузов из Индии в Европу - не по южному или западному маршрутам, а по восточному, через СМП, с задействованием как российских, так и индийских портовых мощностей. Особо отмечено, что стоимость доставки контейнера из Владивостока до Индии на треть ниже, чем стоимость доставки контейнера из Москвы", - приводятся в сообщении слова Чекункова.

Отмечается, что на встрече с замглавы МИД Индии по экономическим вопросам Дамму Рави обсуждалась социальная сфера. Стороны рассмотрели предложение создать совместные образовательные программы и студенческий кампус на Дальнем Востоке с приоритетом медицины, IT и инженерных специальностей.

Россия Минвостокразвития Индия СМП
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