Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:55

Что случилось этой ночью: среда, 29 марта

Мелитополь остался без света, уничтожение боевиков в Гудермесе, Франция испытала новую атомную подлодку

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Энергоснабжение Мелитополя прекращено в результате украинского обстрела. Ранее ВСУ нанесли удар по мелитопольскому локомотивному депо.

- Кадыров сообщил о ликвидации двух боевиков в Гудермесе. Преступники уничтожены ответным огнем после попытки вырваться из окружения.

- Россия и Индия обсуждают создание трансантарктической контейнерной линии рядом с Северным морским путем. Это стало главной темой переговоров главы Минвостокразвития РФ Алексея Чекункова с индийским министром портов, судоходства и водных путей Сарбанандой Соновалом.

- Франция провела ходовые испытания новой атомной подлодки. Она может нести 20 единиц боезапаса из тяжелых торпед Black Shark и крылатых ракет морского базирования Scalp Naval и Exocet.

- Суд предписал Майку Пенсу дать показания о разговорах с Дональдом Трампом перед штурмом Капитолия. При этом бывший вице-президент США имеет право не отвечать на вопросы, связанные с его действиями в день штурма.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Суд предписал Пенсу дать показания о разговорах с Трампом перед штурмом Капитолия

Суд предписал Пенсу дать показания о разговорах с Трампом перед штурмом Капитолия

На акциях протеста в Париже снова начались беспорядки

На акциях протеста в Париже снова начались беспорядки

Первым министром Шотландии избран Хумза Юсаф

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });