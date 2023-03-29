Что случилось этой ночью: среда, 29 марта

Мелитополь остался без света, уничтожение боевиков в Гудермесе, Франция испытала новую атомную подлодку

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Энергоснабжение Мелитополя прекращено в результате украинского обстрела. Ранее ВСУ нанесли удар по мелитопольскому локомотивному депо.

- Кадыров сообщил о ликвидации двух боевиков в Гудермесе. Преступники уничтожены ответным огнем после попытки вырваться из окружения.

- Россия и Индия обсуждают создание трансантарктической контейнерной линии рядом с Северным морским путем. Это стало главной темой переговоров главы Минвостокразвития РФ Алексея Чекункова с индийским министром портов, судоходства и водных путей Сарбанандой Соновалом.

- Франция провела ходовые испытания новой атомной подлодки. Она может нести 20 единиц боезапаса из тяжелых торпед Black Shark и крылатых ракет морского базирования Scalp Naval и Exocet.

- Суд предписал Майку Пенсу дать показания о разговорах с Дональдом Трампом перед штурмом Капитолия. При этом бывший вице-президент США имеет право не отвечать на вопросы, связанные с его действиями в день штурма.