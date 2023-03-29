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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:25

Производство 90% закупаемых за рубежом лекарств начнут в ближайшие годы в Москве

Москва. 29 марта. INTERFAX.RU - Власти Москвы планируют в ближайшие годы начать производить на столичных фармацевтических заводах 90% лекарств, ранее закупаемых за рубежом, сообщил мэр города Сергей Собянин.

"За это время построен целый ряд фармацевтических заводов, и мы теперь производим лекарства, которые закупали по импорту. И в ближайшие годы 90% тех лекарств, которые покупали по нашим программам обеспечения, особенно особо важных, жизненно важных лекарств, будем производить здесь, в Москве", - сказал Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр" в среду.

Сергей Собянин Москва
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