Eli Lilly не уведомляла Росздравнадзор о прекращении поставок лекарств в Россию

Москва. 28 марта. INTERFAX.RU - Американская фармацевтическая компания Eli Lilly не направляла в Росздравнадзор данные о прекращении поставок лекарственных препаратов в Россию, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"В Росздравнадзор писем от этой компании о прекращении поставок лекарственных препаратов не поступало", - сказали в пресс-службе Росздравнадзора.

Ранее в социальных сетях и некоторых СМИ, например, "Коммерсанте" появились публикации о том, что компания Eli Lilly планирует уйти из России и передать бизнес в управление швейцарской Swixx BioРharma. Сообщалось, что доля компании на рынке России по итогам 2022 года составила 0,52% или 11,6 млрд рублей.

Eli Lilly - одна из первых компаний, которая начала промышленное производство пенициллина. Также она выпускает рекомбинантный человеческий инсулин, антипсихотические лекарственные средства и онкопрепараты.