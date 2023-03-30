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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

Великобритания в феврале увеличила выпуск автомобилей на 13,1%

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Выпуск автомобилей в Великобритании в феврале увеличился на 13,1% - до 69 707 машин по сравнению с 61 657 в том же месяце прошлого года, свидетельствуют данные Общества производителей и продавцов автомобилей (SMMT).

Для внутреннего рынка было выпущено 13 073 машин, что на 20,3% выше показателя годом ранее. Производство автомобилей на экспорт выросло на 11,5% - до 56 634.

Таким образом, свыше 81% выпущенных в Великобритании машин были отправлены на экспорт в минувшем месяце. Основным пунктом назначения являются страны Европейского союза, поставки в которые выросли на 6,5%. При этом экспорт в США упал на 19,9%, в Китай - на 21,6%.

Между тем производство электромобилей и гибридов в прошлом месяце взлетело на 72,2% и достигло 27 392, отмечается в сообщении SMMT.

"Февральский рост производства автомобилей в Великобритании указывает на то, что отрасль находится на пути к восстановлению", - заявил главный исполнительный директор SMMT Майк Хоуз.

Великобритания
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