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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:08

Великобритания в апреле увеличила выпуск автомобилей на 9,9%

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Выпуск автомобилей в Великобритании в январе-апреле увеличился на 6,9% - до 286 414 машин против 267 901 машины годом ранее, сообщило Общество производителей и продавцов автомобилей (SMMT). В том числе в апреле производство выросло на 9,9% и достигло 66 527 штук.

При этом для внутреннего рынка в апреле было выпущено 11 707 машин, что на 8,3% меньше показателя годом ранее.

Производство автомобилей на экспорт в апреле выросло на 14,7% - до 54,82 тысячи В основном экспортные машины поставляются в страны Евросоюза (более 58%), поставки в ЕС выросли на 12,2% - до 32 тысяч машин. При этом экспорт в Китай сократился на 3,6%, в США - подскочил на 36,2%.

Производство электромобилей и гибридов в апреле взлетело более чем в полтора раза (на 56%), отмечается в сообщении SMMT.

"Производство автомобилей в Великобритании снова начинает расти, что является хорошей новостью" для отрасли и ее работников, заявил главный исполнительный директор SMMT Майк Хоуз. "Цифры также показывают, что экспорт, особенно в Европу, продолжает оставаться основой британского автомобилестроения, поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить конкурентоспособность наших торговых отношений", - добавил он.

Ранее несколько автопроизводителей, включая Stellantis, предупредили о том, что вынуждены будут закрыть заводы в Британии из-за установленных в рамках Brexit правил страны происхождения. С 2024 года выпущенные на британских предприятиях автомобили будут облагаться 10%-ным налогом при экспорте в континентальную часть Европы, если они не будут содержать достаточного количества деталей местного производства (не менее 45%).

Евросоюз Великобритания Stellantis SMMT США Майк Хоуз
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