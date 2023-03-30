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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

В РФ продлили программу льготных автокредитов

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Программы льготного автокредитования в РФ продолжат работу после внутреннего перераспределения бюджетных средств внутри них в рамках действующего лимита в 5 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

"Программа льготного автокредитования возобновляется. Выделенные под реализацию программы на текущий год бюджетные средства были перераспределены таким образом, чтобы обеспечить продление этой востребованной меры поддержки", - говорится в сообщении регулятора.

Основным бенефициаром работы программ господдержки спроса в автопроме РФ является "АвтоВАЗ". Президент компании Максим Соколов говорил на парламентских слушаниях в Совете Федерации в конце февраля, что лимиты господдержки по линии льготных автокредитов для бензиновых автомобилей, предусмотренные в рамках общего лимита в 5 млрд руб., который в компании считают недостаточным, уже фактически выбраны.

"Правда 1,5 млрд рублей из этих 5 млрд рублей было заблокировано под программу электромобилей. Хотя электромобилей, если мне не изменяет память, в январе было продано менее 20 штук на всю Россию", - сетовал Соколов.

По условиям программы базовая скидка на уплату первоначального взноса по льготному автокредиту составляет 20% от стоимости автомобиля (для жителей Дальнего Востока – 25%). Под условия программы подпадают автомобили стоимостью до 2 млн рублей отечественного производства. Скидка на электромобили российского производства для всех категорий заемщиков составляет 25% (но не более 625 тысяч рублей).

Льготные автокредиты в 2023 году продолжат действовать для медицинских работников, работников сферы образования, мобилизованных, добровольцев и военнослужащих по контракту, членов их семей.

Минпромторг уточняет, что кредит на приобретение автомобиля в льготном порядке можно оформить в банках: ВТБ, Драйв клик банке, Совкомбанке, Росбанке, Газпромбанке, банке "Открытие", Генбанке, Российском национальном коммерческом банке, Кредит Европа банке, Быстробанке, ОТП Банке и РН Банке.

Минпромторг АвтоВАЗ
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