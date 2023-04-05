Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в марте выросли на "низкой базе" в 1,9 раза

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Продажи автомобилей Lada в РФ в марте 2023 года выросли в годовом выражении за счет "низкой базы" прошлого года в 1,9 раза (на 89,9%), до 23 335 штук, сообщила пресс-служба "АвтоВАЗа".

В марте прошлого года продажи компании резко упали относительно февраля - примерно вдвое, с 22,4 тыс. шт. до 12,3 тыс. шт. - и далее в I полугодии не поднимались выше отметки в 10 тыс. шт.

Снижение продаж Lada в марте этого года относительно февраля составило 0,4%.

Автомобили Lada Granta в прошлом месяце разошлись тиражом в 16 254 единиц, что совпало с февральским показателем этого года и в 4,7 раза превысило результат марта-2022, когда "АвтоВАЗ" столкнулся с прекращением поставок компонентов от иностранных поставщиков. Также за прошлый месяц было продано 2 703 внедорожников Niva Legend (рост г/г в 3,1 раза) и 3 721 автомобилей Niva Travel (рост в 1,8 раза).

За I квартал продажи "АвтоВАЗа" в РФ выросли на 21,9%, до 64,24 тыс. машин.

"Продажи Lada за три месяца позволяют смотреть на восстановление российского рынка с умеренным оптимизмом. "АвтоВАЗ" прилагает максимум усилий по сохранению ритмичности производства и обеспечению поставок компонентов. Во втором квартале компания намерена начать продажи Lada Vesta нового поколения и запустить производственную площадку Lada в Санкт-Петербурге. Несмотря на усиление угроз санкционного давления, на сегодняшний день "АвтоВАЗ" подтверждает план по выпуску в текущем году более 400 тысяч автомобилей", - цитирует пресс-служба главу компании Максима Соколова.

Тольяттинский завод "АвтоВАЗа" сейчас выпускает версии Lada Granta (производство перезапущено в июне 2022 г.), Lada Niva Legend (с середины июля 2022 г.) и Lada Niva Travel (с середины августа 2022 г.). В марте текущего года на тольяттинской площадке начался серийный выпуск Lada Vesta NG. На ижевской площадке на конец года запланировано опытное производство e-Largus.

Кроме того, во II квартале 2023 г. "АвтоВАЗ" панирует начать выпуск автомобилей под брендом Lada в сегментах С и D на площадке бывшего петербургского завода Nissan (ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус").

Производственный план компании на 2023 г., утвержденный советом директоров под председательством вице-премьера - главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, составляет 401,6 тыс. автомобилей.

Акционерами "АвтоВАЗа" после ухода Renault из РФ являются ФГУП "НАМИ" (67,7%) и госкорпорация "Ростех" (32,3%), контролирующие компанию через ООО "Лада Авто Холдинг".