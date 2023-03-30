"СберМаркет" и О'Кей договорились о стратегическом партнерстве в e-commerce

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Ритейлер "О'Кей" и сервис доставки продуктов "СберМаркет" заключили партнерское соглашение на семь лет о реализации проектов в сфере e-commerce, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сервиса.

"СберМаркет" доставляет продукты ритейлера с 2020 года. Сейчас доставка доступна из 55 гипермаркетов сети в 21 городе России. Партнерство, в частности, предполагает расширение географии доставки во все города, где присутствует "О'Кей".

Кроме того, ритейлер подключит сервис к работе с заказами с онлайн-витрин "О'Кей" - в результате сбор и доставка заказов будет на стороне "СберМаркета".

Будут ли стороны заниматься еще каким-то проектами в рамках сотрудничества и инвестиции в проекты, в сообщении не уточняется. "У нас есть общие бизнес-цели на долгосрочный период и в ближайшее время мы предложим пользователям дифференциировать опыт покупок любимых товаров из сети "О'Кей", - сообщил через пресс-службу директор по развитию "СберМаркета" Сергей Катасонов.

В феврале 2022 года Сбербанк и X5 Retail вели переговоры о начале сотрудничества в e-commerce. Тогда предполагалось, что частью сотрудничества может стать передача онлайн-гипермаркета "Перекресток Впрок" к e-commerce бизнесу Сбера и ряд других проектов в сфере. После анонса стороны не сообщали, были ли достигнуты какие-либо договоренности.

"Сбермаркет" доставляет продукты, лекарства, косметику, товары для детей, зоотовары и др. Сервис обеспечивает доставку из более 150 торговых сетей, включая федеральные розничные сети Metro, "Лента", "Ашан", "Магнит" и "О'Кей".

Группа "О'Кей" управляет одноименными гипермаркетами и дискаунтерами "Да!". На конец 2022 года группа объединяла 79 гипермаркетов и 194 дискаунтера. По итогам 2022 года выручка сети составила 200,2 млрд рублей.