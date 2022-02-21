Х5 обсуждает продажу Сбербанку своего онлайн-гипермаркета "Перекресток Впрок"

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - X5 Retail Group и Сбербанк обсуждают расширение сотрудничества в сфере развития экосистемных и цифровых продуктов. Сотрудничество предполагает совместные проекты в области электронной коммерции, управления архитектурой данных, развития облачных технологий и искусственного интеллекта, а также создания виртуальных ассистентов.

Основной фокус X5 в электронной коммерции будет направлен на развитие сервисов быстрой доставки продуктов, в то время как сервис большой закупки с широким ассортиментом "Перекресток Впрок" может быть присоединен к бизнесу электронной коммерции Сбера и развиваться внутри его экосистемы, в частности, внутри маркетплейса "Сбермегамаркет", говорится в сообщении ритейлера и банка.

Стороны находятся в процессе переговоров, об их результатах будет сообщено дополнительно.

"Фокус X5 на развитии экспресс-доставки позволит нам эффективно участвовать в цифровой гонке за счёт развитой инфраструктуры, масштаба, силы брендов наших сетей и выгодных условий работы с поставщиками", - заявил CEO X5 Игорь Шехтерман (его слова процитированы в сообщении).

"У Сбера и X5 Group миллионы общих клиентов, и мы видим существенные потенциальные синергии в нашем сотрудничестве, которое, уверен, будет выгодным и для наших компаний, и для наших клиентов", - отметил первый зампредправления банка Лев Хасис.

Ранее источник на рынке ритейла сообщал "Интерфаксу", что Х5 может продать свой онлайн-гипермаркет "Перекресток Впрок".

Об онлайн-бизнесе Х5

Х5 запустила онлайн-магазин (тогда он позиционировался как супермаркет Perekrestok.ru) в пилотном режиме в апреле 2017 года в Москве. Его работу обеспечивал один гибридный магазин "Перекресток", который объединял функции обычного супермаркета и мини-склада для сборки онлайн-заказов. На тот момент из крупных ритейлеров онлайн-продажи развивали "О'Кей" и "Азбука вкуса".

Осенью 2018 года онлайн-гипермаркет Х5 начал продажи за пределами Московского региона, в Санкт-Петербурге, на базе первого даркстора - "темного магазина" без покупателей для обработки онлайн-заказов.

По итогам 2019 года выручка Perekrestok.ru выросла в 3,3 раза - до 4,31 млрд рублей с 1,29 млрд рублей в 2018 году. В 2020 году онлайн-супермаркет значительно вырос на фоне пандемии. В том же году Х5 начала активно развивать сервисы экспресс-доставки из своих магазинов "у дома" "Пятерочка" и супермаркетов "Перекресток". В августе 2020 года компания провела ребрендинг своего онлайн-супермаркета, прибавив к его названию слова "впрок", чтобы подчеркнуть его специфику - большой выбор товаров для закупки впрок. В ходе "Дня инвестора" в октябре 2020 года Х5 объявила о планах создать на базе своего онлайн-гипермаркета FMCG-маркетплейс. В конце года, после успешного IPO онлайн-ритейлера Ozon, компания заявила, что также рассматривает IPO своего бизнеса по доставке еды.

По итогам 2020 года выручка "Перекрестка впрок" выросла более чем в три раза, до 13,27 млрд рублей, количество заказов увеличилось в 2,6 раза, до 3,6 млн.

Показатели P&L своего онлайн-гипермаркета Х5 не раскрывала. Плановый срок выхода новых бизнесов ритейлера на прибыльный уровень составляет три года. Онлайн-гипермаркет "Vprok.ru Перекресток" выйдет на положительный уровень EBITDA с 2021 года, прогнозировала компания.

По итогам 2020 года EBITDA "прочих" сегментов бизнеса Х5 (онлайн-гипермаркета "Перекресток впрок", логистического оператора "последней мили" 5Post, а также "жестких" дискаунтеров "Чижик") оставалась отрицательной, причем убыток по EBITDA вырос до 2,855 млрд рублей с 1,442 млрд рублей в 2019 году. Основной "вклад" в убыток внес "Перекресток впрок".

К концу 2021 года Х5 скорректировала стратегию в области онлайна. В октябре в ходе очередного "Дня инвестора" директор по стратегии и развитию бизнеса Х5 Владимир Салахутдинов сообщил, что компания пересмотрела подход к развитию онлайн-бизнеса: теперь она не планирует трансформировать свой онлайн-гипермаркет "Vprok.ru Перекресток" в маркетплейс без привлечения партнера. "У нас нет амбиций сегодня инвестировать в создание еще одного маркетплейса, мы не хотим стать пятым или шестым в той гонке маркетплейсов, которая существует на российском рынке. Поэтому для "Впрок" мы рассматриваем различные сценарии партнерства, ведем такие диалоги и переговоры. Надеемся, что в ближайшее время мы определимся с партнером, как мы двигаемся дальше", - говорил Салахутдинов. Следующим шагом развития проекта может стать IPO, не исключил он. Экспресс-доставку компания считает продолжением CVP (customer value proposition, ценностного предложения для клиентов) своих магазинов и будет развивать этот сервис в периметре основного бизнеса.

Тогда же Х5 пожаловалась на "беспрецедентное" давление в сегменте e-grocery со стороны маркетплейсов и экосистемных игроков. "Реалии таковы, что сегодня акционеры цифровых игроков готовы финансировать отрицательный денежный поток, миллиардные убытки", - заявил CEO X5 Игорь Шехтерман на "Дне инвестора". Ритейлер ожидает, что в ближайшее время ситуация не изменится, и рассчитывает, что его инфраструктурные возможности, масштаб и десятки миллионов лояльных клиентов позволят ему участвовать в цифровой гонке, но со значительно меньшими затратами.

По итогам 2021 года оборот "Перекрестка впрок" повысился на 42,7%, до 22,074 млрд рублей. При этом сервис экспресс-доставки рос значительно быстрее: GMV этого бизнеса вырос в четыре раза - до 30,79 млрд рублей.

В 2021 году Х5 уступила лидерство на российском рынке e-grocery, пропустив вперед "Сбермаркет".

Сбербанк также развивает сервисы в e-commerce совместно с VK: им принадлежит по 45% СП в сфере транспорта и фудтеха (платформа O2O - online-to-offline). Предприятие объединяет такси-сервис "Ситимобил", каршеринг "Ситидрайв", сервисы доставки еды и продуктов Delivery Club, "Кухня на районе", "Самокат".

Ранее в феврале Сбербанк анонсировал создание холдинга электронной коммерции, который объединит инвестиции Сбербанка в компании "СберМаркет", "СберМегаМаркет", "СберЛогистика", "Сбер Еаптека" и "СММ Ритейл", а также долю банка в совместном предприятии c VK.