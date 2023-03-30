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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

Индекс крупнейших европейских компаний Stoxx 600 поднялся до максимума за две недели

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы начали торги в четверг ростом.

Аналитики полагают, что ведущие центробанки мира прекратят ужесточение денежно-кредитной политики. Кроме того, позитивное влияние на настроения инвесторов оказывает ослабление опасений относительно вероятности возникновения серьезного банковского кризиса, пишет Trading Economics.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 к 11:15 по московскому времени увеличился на 0,9% и составил 454,22 пункта, что является максимальным показателем за последние две недели.

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Германский индикатор DAX также достиг самой высокой отметки за две недели, прибавив с открытия торгов 1,1%. Британский FTSE 100 вырос на 0,5%, французский CAC 40 и итальянский FTSE MIB - на 1%, испанский IBEX 35 - на 1,6%.

Рынки ждут публикации свежих данных о состоянии экономики стран еврозоны, в том числе предварительной оценки изменения потребительских цен в Германии в марте.

Между тем в Испании инфляция в текущем месяце замедлилась до минимума за 20 месяцев за счет уменьшения темпов роста стоимости энергоносителей. Потребительские цены выросли на 3,1% в годовом выражении по сравнению с 6% в феврале. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали в среднем 4,2%.

Цены производителей в Австрии в феврале подскочили на 11,8%, однако это минимальный прирост с сентября 2021 года. В январе рост показателя составлял 14,2%.

Цена акций Hennes & Mauritz AB взлетела более чем на 10% в начале сессии и является лидером роста среди компонентов индекса Stoxx 600. Владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды в первом квартале 2023 финансового года увеличил чистую прибыль в 2,5 раза, что превзошло ожидания аналитиков.

Бумаги Anglo Asian Mining, которая добывает золото и медь, дорожают на 1,3%. Британская компания объявила о том, что планирует удвоить производство в следующие пять за счет открытия четырех рудников в Азербайджане

Котировки акций Vestas Wind Systems поднимаются на 5,8% после того, как компания сообщила о поставке турбин совокупной мощностью 1,3 ГВт в Бразилию. Контракт также предполагает их сервисное обслуживание в течение 25 лет.

Стоимость британской энергетической компании SSE повышается на 2,6% после того, как она улучшила прогноз прибыли на текущий финансовый год.

Продолжают дорожать акции банков, в том числе Barclays - на 2,5%, Commerzbank - на 2,7%, Deutsche Bank - на 2,5%, Societe Generale - на 2,4%, BNP Paribas - на 2,3%, Credit Agricole - на 1,8%, Intesa Sanpaolo - на 1,4%, UniCredit - на 1,1%, Banco BPM - на 1,1%, BBVA - на 2,7%, Banco Santander - на 2,5%, Unicaja Banco - на 2%, UBS - на 1,9%.

Вслед за подъемом нефтяных котировок растет стоимость бумаг представителей данной отрасли, включая BP Plc - на 0,7%, TotalEnergies - на 0,7% и Shell - на 0,5%.

Stoxx 600 Европа
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