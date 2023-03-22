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Глава ЕЦБ не увидела признаков замедления базовой инфляции в еврозоне

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард не видит признаков замедления базовой инфляции в еврозоне, а темпы роста потребительских цен в целом остаются высокими.

"С июля прошлого года мы повысили процентные ставки на 350 базисных пунктов. Тем не менее, инфляция по-прежнему высока, и неопределенность в отношении ее дальнейшего развития усилилась", - заявила она, выступая во Франкфурте в среду.

На прошлой неделе ЕЦБ повысил процентные ставки на 50 б.п. По словам Лагард, этот шаг был необходим для того, чтобы "ослабить спрос" и "сохранить сильный контроль над инфляционными ожиданиями", сообщает MarketWatch.

Она отметила, что в ситуации высокой неопределенности еще более важно, чтобы решение об изменении ставки принималось на основе поступающих данных. Поэтому сейчас она не будет зарекаться ни от дальнейшего повышения ставки, ни от паузы в ее подъеме.

По словам главы ЕЦБ, в целом темпы роста потребительских цен, вероятно, резко замедлятся в этом году за счет падения стоимости энергоносителей и улучшения ситуации в глобальных цепочках поставок. Однако базовая инфляция "остается сильной", отметила она.

Европейский центральный банк ЕЦБ ЕС Евросоюз
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