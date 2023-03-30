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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:49

Brent подорожала до $78,83 за баррель

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти перешли к росту днем в четверг, реагируя на падение запасов нефти в США, ослабление доллара и общее увеличение спроса на рисковые активы, сообщает Bloomberg.

К 14:05 по Москве майские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,55 (0,7%) - до $78,83 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,66 (0,9%) - до $73,63 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 0,5%, WTI - на 0,3%.

Товарные резервы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,49 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Падение стало рекордным с начала года. Запасы бензина снизились на 2,9 млн баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 281 тысячу баррелей.

Эксперты ожидали роста запасов нефти на 1,75 млн баррелей, а также сокращения запасов бензина и дистиллятов соответственно на 2,25 млн баррелей и 1,55 млн баррелей.

Индекс, отслеживающий динамику доллара к шести основным мировым валютам, снижается на 0,25% в ходе торгов в четверг, а европейские индексы и фьючерсы на американские индексы растут в надежде на то, что вскоре процентные ставки достигнут пиковых значений и начнут снижаться.

Ралли на рынке акций говорит о том, что "рынок сейчас считает, что банковский кризис не является системным, что оказывает поддержку нефти", отметил аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга.

WTI Brent США
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