Brent завершает в минусе март и первый квартал

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Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Котировки нефти эталонных марок демонстрируют слабый подъем вечером в пятницу, однако завершают снижением этот месяц и квартал, пишет MarketWatch.

К 18:18 по Москве майские фьючерсы на Brent, биржевое обращение которых заканчивается после закрытия сессии в пятницу, дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,11 (0,14%) - до $79,38 за баррель. Более активно торгующиеся июньские контракты выросли в цене на $0,07 (0,09%) - до $78,67 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому моменту дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) на $0,18 (0,24%) - до $74,55 за баррель.

Цена Brent с начала марта потеряла около 5%, с начала года - почти 7%, по данным FactSet. Котировки WTI за месяц опустились на 3%, за первый квартал - на 7%.

С начала недели Brent подорожала более чем на 6%, WTI - почти на 8%, отмечает MarketWatch. Росту котировок поспособствовало ослабление тревог относительно кризиса в банковской сфере и приостановка поставок иракской нефти через Турцию, а также данные о резком сокращении запасов нефти и бензина в США.

В пятницу позитивным фактором для нефтяного рынка стали статданные из Китая.

Как сообщалось, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР снизился в марте до 51,9 пункта по сравнению с 52,6 пункта месяцем ранее, тогда как эксперты в среднем ожидали более значительного падения - до 51,5 пункта. В то же время PMI сферы услуг и строительства в марте увеличился до 58,2 пункта с 56,3 пункта в предыдущий месяц. Это самый высокий уровень с мая 2011 года.

Трейдеры также ждут итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое пройдет в понедельник.

"Инвесторы продолжают оценивать долгосрочные последствия проблем в банковской системе стран Запада", - написал старший аналитик The Economist Intelligence Unit Мэтью Шервуд. При этом "риски рецессии повысились, поскольку банки еще сильнее ужесточат требования к выдаче кредитов после ситуации с SVB и Credit Suisse", добавил он.

Несмотря на это Шервуд ожидает возврата котировок Brent на уровень выше $80 за баррель - или даже приближения к $90 за баррель - в середине года на фоне "продолжающегося восстановления экономики Китая и сдержанной реакции со стороны предложения", особенно стран ОПЕК.