Девелопер "Самолет" запускает токены на недвижимость

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Девелопер "Самолет" запускает цифровые финансовые активы (ЦФА) на недвижимость, сообщила компания.

Токены "Самолет" планирует продавать на платформе "Атомайз".

По сравнению с приобретением "инвестиционной" квартиры по договору долевого участия цифровые квадратные метры имеют меньший входной порог и большую гибкость в использовании при той же ликвидности, поясняет "Самолет": инвестировать можно любую сумму свыше 50 тыс. рублей, пополнить или частично продать ЦФА – в любой момент.

Недвижимость будет приобретаться в день открытия продаж с максимально выгодной для инвестора ценой, поясняет "Самолет". Инвесторы, предварительно оставившие заявку на покупку цифровых метров на сайте компании, регистрируются на сайте инвестиционной платформы и переводят денежные средства в оплату выпускаемых цифровых метров. В среднем через два с половиной года, когда заканчивается строительство, объект недвижимости вводят в эксплуатацию и продают, денежные средства от продажи распределяются инвесторам, отмечает девелопер.

ГК "Самолет" занимает 2-е место в РФ по объему текущего строительства. Крупнейшими акционерами являются Михаил Кенин и Павел Голубков. Акции компании торгуются на Мосбирже с осени 2020 года.