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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:44

"Ростелеком" разместил ЦФА на 750 млн рублей на платформе Альфа-банка

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - "Ростелеком" разместил на платформе Альфа-банка цифровые финансовые активы (ЦФА) в виде денежного требования на 750 млн рублей, сообщила пресс-служба операторв.

"Альфа-банк совместно с "Ростелекомом" провели выпуск цифровых финансовых активов для корпоративных и частных инвесторов. Эмитентом выступил "Ростелеком", разместив цифровые финансовые активы в виде денежного требования на 750 млн рублей, сроком на 90 дней и фиксированным процентным доходом 9% годовых", - говорится в сообщении.

Среди инвесторов размещения выступили крупные коммерческие банки, в том числе Альфа-банк, юридические и физические лица.

"Мы тестируем спрос среди розничных инвесторов. Стоимость ЦФА в этом выпуске высокая, поэтому в нем участвовали только квалифицированные инвесторы", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Альфа-банка.

В дальнейшем банк планирует регулярное размещение подобных выпусков для привлечения короткого и длинного фондирования с корпоративными клиентами. Кроме того, в планах запустить денежные требования с привязкой к цене торгуемых и неторгуемых базисных активов, а также гибридные цифровые активы, предполагающие поставку базисного физического актива.

В феврале Банк России внес платформу Альфа-банка (А-Токен) в реестр операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов. В том же месяце состоялась пробная эмиссия ЦФА банка на 10 млн рублей для пилотной группы частных инвесторов.

Пока в реестре, кроме платформы Альфы, еще четыре компании: блокчейн-платформа Atomyze (компания "Интеррос", входит в состав консорциума ее инвесторов), площадки Сбербанка и компании "Мастерчейн", а также финтех-компания "Лайтхаус", совместно с "Трансмашхолдингом" занимающуюся разработкой цифровой финансовой экосистемы. Все они также обладают функциями операторов обмена ЦФА.

ЦФА Ростелеком Альфа-банк
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