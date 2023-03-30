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Альфа-банк увеличил объем размещения облигаций до 10 млрд рублей

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Альфа-банк увеличил объем размещения 2-летних облигаций серии 002Р-22 с не менее 5 млрд до 10 млрд рублей, сообщил "Интерфаксу" источник на финансовом рынке.

Финальный ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 9,7% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 9,94% годовых, купоны полугодовые.

Сбор заявок прошел 30 марта с 11:00 до 16:00 по Москве.

Организатором и агентом по размещению банк выступает самостоятельно.

Техразмещение запланировано на 6 апреля.

В предыдущий раз банк выходил на публичный долговой рынок в феврале, разместив выпуск 2-летних облигаций на 10 млрд рублей по ставке 9,35% годовых.

Сейчас в обращении находятся 20 выпусков биржевых облигаций банка на общую сумму 164,9 млрд рублей, 26 выпусков классических бондов, включая структурные и субординированные, на 8 млрд рублей, а также выпуск биржевых облигаций на 850 млн юаней.

Альфа-банк
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