Альфа-банк в 2022 году получил чистый убыток по РСБУ в 117,1 млрд рублей

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Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Альфа-банк в 2022 году получил чистый убыток по РСБУ в 117,1 млрд рублей против 136,6 млрд рублей прибыли годом ранее, свидетельствует отчетность банка.

"В первой половине 2022 года банк зафиксировал разовый убыток в связи с тем, что часть активов в иностранной валюте была заморожена, кроме того, валютная переоценка оказала влияние на финансовый результат и отчетность по РСБУ", - сообщили "Интерфаксу" в банке со ссылкой на главного управляющего директора Альфа-банка Владимира Верхошинского.

"Альфа-банк являлся крупнейшим банком в стране по международным расчетам с банками и контрагентами в других странах, и санкции не могли не оказать своего влияния. Вместе с тем, без учета разовых убытков от валютной переоценки прибыль группы на уровне холдинговой компании составила более $300 млн, а Альфа-банк не только показал прибыль во втором полугодии 2022 года, но также демонстрирует уверенный рост в первом квартале 2023 года", - отметил Верхошинский.

По его словам, в январе-феврале этого года банк заработал 26,1 млрд рублей по МСФО, что на 70% выше результата 2021 года.

В прошлом году рост розничного кредитного портфеля банка составил более 20%, а портфеля малого и среднего бизнеса - более 30%. Розничная клиентская база с начала 2022 года выросла на 17% - до 26 млн человек, а база корпоративных клиентов увеличилась на 24% - до 1,3 млн компаний, заявил Верхошинский.

Чистый процентный доход банка в прошлом году вырос на 20,5%, до 211,7 млрд рублей.

Расходы на резервы под кредитные убытки при этом увеличились в пять раз, до 167,4 млрд рублей. Расходы по прочим потерям выросли в четыре раза, составив 30,9 млрд рублей.

Потери от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убытки, составили 27,8 млрд рублей (годом ранее был зафиксирован доход в размере 27,4 млрд рублей).

Активы банка выросли в прошлом году на 3,6%, до 5,8 трлн рублей. Кредитный портфель почти не изменился, составив 4,14 трлн рублей против 4,11 трлн рублей на конец 2021 года.

Средства клиентов на счетах в банке выросли за год на 7,3%, до 4,94 трлн рублей.

Собственные средства показали снижение на 17,4%, составив на конец 2022 года 569,5 млрд рублей. Норматив достаточности базового капитала Н1.1. по итогам прошлого года составил 11%, норматив достаточности общего капитала Н1.0 - 14,1%.

Альфа-банк по итогам 2021 года занимал 4-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100".

Днем ранее, в среду, первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин заявил, выступая в Госдуме, что 2 из 13 системно значимых банков закончили прошлый год с убытками. Он отметил, что эти убытки не угрожают жизнеспособности этих кредитных организаций. Другим банком, показавшим отрицательный финансовый результат, является ВТБ: его убытки стали рекордными - 756,8 млрд рублей по РСБУ и 613 млрд рублей по МСФО.