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Vitol получил рекордные $15 млрд прибыли в 2022 году

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Крупнейший независимый нефтетрейдер мира Vitol Group BV зафиксировал рекордную чистую прибыль по итогам 2022 года в размере почти $15 млрд, сообщает Financial Times со ссылкой на осведомленный источник.

Прибыль трейдера за минувший год равна его совокупным доходам за предыдущие шесть лет, а также превышает прибыль некоторых ведущих нефтепроизводителей, включая итальянскую Eni, отмечает FT.

Рекордный показатель свидетельствует о крайне высокой волатильности на мировых энергетических рынках в минувшем году. Волатильность характеризуется существенным ростом объемов торгов, что положительно влияет на финпоказатели трейдеров. Основные конкуренты Vitol, включая Trafigura, Glencore и Mercuria, также отчитались о рекордных результатах за 2022 год.

Vitol традиционно раскрывает данные лишь об объемах торговли и выручке. Однако компания предоставляет другую финансовую информацию, например, своим кредиторам.

Выручка Vitol в прошлом году выросла почти в два раза и достигла $505 млрд, сообщила компания на прошлой неделе.

Vitol
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