Трейдер Gunvor увеличил годовую чистую прибыль более чем в три раза

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - Швейцарский сырьевой трейдер Gunvor Group Ltd. увеличил чистую прибыль после налогообложения за 2022 год более чем в три раза благодаря росту цен на энергоносители, несмотря на сокращение объемов торгов.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее прибыль в прошлом году составила $2,36 млрд против $726 млн годом ранее.

Выручка выросла почти в полтора раза, до $150 млрд со $106 млрд.

Между тем объемы торгов сырьем в минувшем году опустились до 165 млн тонн с 240 млн тонн годом ранее, главным образом из-за сокращения торгов природным газом. Компания ожидает восстановления показателя в текущем году.

Gunvor является одним из крупнейших трейдеров нефтью и нефтепродуктами, а также важным игроком на рынке сжиженного природного газа. На конец прошлого года компания оценивала свой акционерный капитал примерно в $5,3 млрд, 85,7% фирмы принадлежали ее гендиректору Торбьорну Торнквисту.