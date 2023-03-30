Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Рубль завершил торги четверга падением к евро и небольшим повышением к доллару

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Доллар США немного опустился, евро, напротив, довольно значительно подорожал, обновив одиннадцатимесячный максимум на Московской бирже по итогам четверга; рубль упал к бивалютной корзине в условиях более существенного снижения в паре с евро.

Курс доллара США составил 77,08 руб./$1 в 19:00 по Москве, что на 7,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,38 руб./EUR1, подорожав на 57,5 копейки. При этом евро поднялся выше 84 руб. впервые с 20 апреля 2022 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 21,75 копейки - до 80,36 рубля. Курс китайского юаня снизился на 0,8 копейки - до 11,19 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль завершил торги разнонаправленными движениями в основных парах, евро заметно укрепился в четверг вслед за динамикой этой валюты на рынке Forex. На глобальном рынке евро вырос в паре с долларом на фоне снижения опасений относительно банковского кризиса и с учетом окончательных данных министерства торговли США об изменении американской экономики в четвертом квартале.

Данные по об изменении экономики США в четвертом квартале

Экономика США за этот период выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы, что оказалось хуже прогнозов. Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в октябре-декабре на 2,7%, и аналитики не ожидали пересмотра. Ухудшение оценки главным образом отражает изменение динамики экспорта и потребительских расходов, говорится в сообщении Минторга.

В третьем квартале минувшего года ВВП США вырос на 3,2%. За весь 2022 год объем американской экономики увеличился на 2,1%, то есть темпы повышения резко замедлились по сравнению с 5,9% годом ранее.

Предварительная оценка ВВП за первый квартал будет обнародована 27 апреля.

Инфляция в РФ

Инфляция в РФ с 21 по 27 марта составила 0,05% после 0,10% с 14 по 20 марта, 0,02% с 7 по 13 марта и нулевой инфляции с 28 февраля по 6 марта, сообщил в среду вечером Росстат. С начала месяца цены к 27 марта выросли на 0,17%, с начала года цены к этой дате повысились на 1,47%.

Как отмечалось, специфика прошлогодней динамики потребительских цен с резким разгоном в первой половине марта 2022 года и последующим некоторым замедлением во второй половине марта сформировала нестандартную статистическую ситуацию: в зависимости от методики подсчета оценка годовой инфляции может существенно различаться.

Из данных за 27 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 27 марта замедлилась до 4,0% (с 5,1% на 20 марта, 6,8% на 13 марта, 9% на 6 марта и 10,99% на конец февраля), если ее высчитывать из недельной динамики, и замедлилась до 4,30%, если высчитывать из среднесуточных данных за март 2022 года (на такую методику расчета перешло Минэкономразвития в феврале). Опрошенные "Интерфаксом" аналитики (отмечая условность еженедельного расчета годовых цен) считают, что расчеты исходя из недельной динамики точнее отражают годовые цифры, если в течение месяца были сильные колебания цен.

Таким образом, годовая инфляция замедлилась до таргета в 4%, впервые с октября 2020 года (тогда она также равнялась 4,0%, но уже с ноября 2020 года неизменно превышала таргет с пиком в апреле 2022 года в 17,8%).

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 17 марта ожидаемо сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%, а также оставил неизменным сигнал, отметив, что баланс рисков для инфляции с предыдущего заседания 10 февраля существенно не изменился. "При усилении проинфляционных рисков Банк России будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - заявил Центробанк, повторив февральскую фразу дословно.

На пресс-конференции 17 марта глава ЦБ Эльвира Набиуллина также повторила свой февральский тезис о том, что вероятность повышения ставки в этом году выше вероятности ее снижения.

Прогноз ЦБ по инфляции на 2023 год равняется 5-7%, прогноз Минэкономразвития - 5,5%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, по инфляции в 2023 году составляет 6,2%.

Годовая инфляция в России по итогам марта опустится ниже 4%, может продолжить замедляться и дальше, заявил накануне президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. "Уже по итогам марта инфляция (годовой показатель - ИФ) опустится ниже 4%. По некоторым оценкам, она и дальше будет замедляться", - сказал он.

Цены на нефть

Нефтяные котировки растут в четверг благодаря оптимизму инвесторов в отношении перспектив китайской и американской экономики, пишет MarketWatch.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 по московскому времени подорожали на 1,06% - до $79,11 за баррель. Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени выросли на 1,63% - до $74,16 за баррель.

Кроме того, накануне стало известно, что товарные резервы нефти в США на прошлой неделе уменьшились на 7,49 млн баррелей. Падение стало рекордным с начала года. Запасы бензина снизились на 2,9 млн баррелей, в то время как дистиллятов - увеличились на 281 тыс. баррелей.

Страны Евросоюза и группы G7 пока не пришли к договоренности об изменении "потолка" цен на российскую нефть, заявил в четверг официальный представитель Еврокомиссии Дэниел Шеридан Ферри. "Комиссия уже провела свой анализ. Мы находимся в контакте с государствами-членами. Среди них нет большинства, чтобы изменить в настоящее время "потолок" цен. А также нет большинства и в G7, чтобы это осуществить", - сказал пресс-секретарь на брифинге в Брюсселе.

Отвечая на соответствующий вопрос, он отметил, что учрежденный ранее механизм ограничения цен на нефть из РФ предусматривает пересмотр их "потолка", и Еврокомиссия играет в этом процессе свою роль, но среди стран ЕС сейчас нет согласия по данному вопросу.

С 5 декабря 2022 года Евросоюз ввел "потолок" цен на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель одновременно с эмбарго на поставки российской нефти в европейские страны. Аналогичный запрет установили страны G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) и Австралия.

Комментарии аналитиков

Как рассказал "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, на торгах в четверг российская валюта подешевела к евро, динамику рубля относительно доллара США можно назвать нейтральной. "К факторам, способным оказать давление на российскую валюту, по-прежнему можно отнести высокий дефицит бюджета. Минфин при этом не спешит наращивать долг и возвращаться к размещению флоатеров ОФЗ-ПК, которые позволили ведомству разместить рекордные объемы ОФЗ в четвертом квартале прошлого года. По итогам первого квартала 2023 года общий объем размещений ОФЗ составил порядка 738 млрд рублей по номиналу, что более чем в 4 раза меньше объема, размещенного в четвертом квартале 2022 года. Как и предполагалось, за счет выпадения из статистики данных за март прошлого года, когда цены выросли на 7,6%, инфляция в РФ в марте показала заметное снижение. Согласно недельным данным Росстата, по состоянию на 27 марта годовая инфляция замедлилась до 4%, совпав с таргетом регулятора. Тем не менее, на фоне ослабления рубля по отношению к доллару с начала декабря прошлого года примерно на 20% удорожание импорта, вероятно, будет оказывать повышательное давление и на инфляцию в целом. Если говорить о зарубежных событиях, завтра ожидается публикация предварительных данных по мартовской инфляции в еврозоне. В США в пятницу опубликуют февральскую статистику по показателю PCE, на который ориентируется ФРС при оценке инфляции", - говорит Беспалов.

"На российском валютном рынке рубль к окончанию рабочего дня демонстрировал минимальное изменение к доллару и заметно терял позиции в паре с евро. В частности, курс единой европейской валюты впервые с апреля 2022 года обосновался выше 84 руб. В целом ситуация на рынке РФ отражала движение валютных пар на зарубежных площадках, где "евро-доллар" укреплялся к концу дня на 0,7%, и в целом американская валюта чувствовала себя крайне слабой, теряя около 0,5% по индексу DXY. В том числе падение USD было усилено пересмотром в сторону понижения данных по ВВП США за 4-й кв. 2022 года, хотя рынок не ожидал изменений. Кроме того, выросло число первичных заявок на получение пособий по безработице (как в сравнении с предыдущей отчетной неделей, так и ожиданиями инвесторов). Несмотря на заметное ослабление USD на внешних рынках, доллар с окончанием периода мартовских платежей в бюджет чувствует себя вполне уверенно выше 77 руб. и, по всей видимости, в апреле будет готов к обновлению мартовских максимумов", - отмечает начальник отдела банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На основе данных Московской биржи о средневзвешенных курсах доллара и евро к рублю по сделкам, заключенным с 10:00 до 15:30 по Москве, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 31 марта на 10,82 копейки, до 77,0863 руб./$1, и увеличил курс евро на 27,8 копейки, до 83,7639 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах Московской биржи в четверг укрепился на 11,54 копейки по отношению к среде и составил 77,0991 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 вырос на 9,76 копейки и составил 77,094 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $1 млрд 569,871 млн, из которых $383,689 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $1 млрд 186,182 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 31,84 копейки, до 83,7596 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" увеличился на 32,42 копейки, до 83,83 руб./EUR1. Объем торгов евро составил EUR731,063 млн, из которых EUR125,982 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR605,081 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов немного опустились в четверг, в то время как ставки на рынке среднесрочных (1-6 месяцев) МБК столь же несущественно поднялись относительно предыдущего торгового дня. Ставки MosPrime Rate по кредитам "овернайт" и по кредитам на семидневный срок опустились на 1 базисный пункт (б.п.) - до 7,48% и 7,68% годовых. Ставка на срок 1 месяц выросла на 2 б.п. - до 7,88% годовых, ставки на сроки 3 и 6 месяцев поднялись на 1 б.п. каждая - до 8,33% и 8,49% годовых соответственно.

МосБиржа США Brent WTI
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Маттиас Варниг покидает пост руководителя оператора "Северного потока 2"

Маттиас Варниг покидает пост руководителя оператора "Северного потока 2"

Лондон потерял статус ведущего мирового финансового центра

Лондон потерял статус ведущего мирового финансового центра

VK консолидирует 100% образовательного сервиса "Сферум"

VK консолидирует 100% образовательного сервиса "Сферум"

Евро превысил отметку 84 рубля впервые с 20 апреля 2022 года

Евро превысил отметку 84 рубля впервые с 20 апреля 2022 года

Raiffeisen Bank решил продать российскую "дочку" или вывести ее из периметра группы

Raiffeisen Bank решил продать российскую "дочку" или вывести ее из периметра группы

Эксперт назвал позицию Unilever причиной двукратного сокращения экспорта мороженого из РФ

Эксперт назвал позицию Unilever причиной двукратного сокращения экспорта мороженого из РФ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });