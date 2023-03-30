Евро превысил отметку 84 рубля впервые с 20 апреля 2022 года

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Евро немного ускорил темпы роста, обновил одиннадцатимесячный максимум на Московской бирже в четверг днем, превысив отметку 84 руб./EUR1 впервые с 20 апреля 2022 года.

Курс евро в 15:29 МСК составил 84,02 руб./EUR1, поднявшись на 21,5 копейки к уровню закрытия предыдущего дня. При этом доллар торговался на отметке 77,15 руб./$1 - минус 1 копейка к уровню предыдущего закрытия. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 9,1 копейки - до 80,2 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", евро немного усилил темпы роста на внутреннем валютном рынке в ходе дневных торгов вслед за динамикой этой валюты на рынке Forex. На глобальном рынке евро подрастал в паре с долларом на фоне снижения опасений относительно банковского кризиса и в ожидании публикации окончательных данных об изменении американской экономики в четвертом квартале, которые министерство торговли США опубликовало в 15:30 МСК.

Экономика США в четвертом квартале 2022 года выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы. Ранее сообщалось о повышении американского ВВП в октябре-декабре на 2,7%. Эксперты, опрошенные Trading Economics, не ожидали пересмотра данных. В третьем квартале минувшего года ВВП США вырос на 3,2%.