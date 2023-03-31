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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:46

Сводный фондовый индекс Европы обновил максимум за три недели

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы существенно выросли по итогам торгов в четверг благодаря надеждам, что центробанки мира вскоре прекратят подъем ставок, а банковский кризис удастся сдержать.

Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 увеличился на 1,03% и составил 454,84 пункта. Это максимальное значение с 9 марта.

Германский индикатор DAX прибавил 1,26%. Британский FTSE 100 вырос на 0,74%, французский CAC 40 и итальянский FTSE MIB - на 1,1%, испанский IBEX 35 - на 1,5%.

Как стало известно в четверг, сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в марте опустился до 99,3 пункта. Согласно пересмотренным данным, в феврале индекс составил 99,6 пункта, а не 99,7 пункта, как сообщалось ранее. Эксперты в среднем прогнозировали увеличение до 99,8 пункта с предварительной объявленной февральской отметки.

Потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в марте увеличились на 7,8% в годовом выражении, согласно предварительным данным. Темпы инфляции замедлились по сравнению с 9,3% в феврале и стали минимальными с апреля прошлого года.

Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем прогнозировали еще более резкое замедление инфляции в уходящем месяце - до 7,5%.

В Испании инфляция в текущем месяце замедлилась до минимума за 20 месяцев за счет уменьшения темпов роста стоимости энергоносителей. Потребительские цены выросли на 3,1% в годовом выражении по сравнению с 6% в феврале. Аналитики, опрошенные The Wall Street Journal, прогнозировали в среднем 4,2%.

Цены производителей в Австрии в феврале подскочили на 11,8%, однако это минимальный прирост с сентября 2021 года. В январе рост показателя составлял 14,2%.

Цена акций Hennes & Mauritz AB взлетела более чем на 16%, возглавив рост среди компонентов индекса Stoxx 600. Владелец второй по величине в Европе сети магазинов одежды в первом квартале 2023 финансового года увеличил чистую прибыль в 2,5 раза, что превзошло ожидания аналитиков.

Бумаги Anglo Asian Mining, которая добывает золото и медь, подорожали на 3%. Британская компания объявила о том, что планирует удвоить производство в следующие пять лет за счет открытия четырех рудников в Азербайджане

Котировки акций Vestas Wind Systems увеличились на 5,2% после того, как компания сообщила о поставке турбин совокупной мощностью 1,3 ГВт в Бразилию. Контракт также предполагает их сервисное обслуживание в течение 25 лет.

Стоимость британской энергетической компании SSE повысилась на 4,1% после того, как она улучшила прогноз прибыли на текущий финансовый год.

Вслед за подъемом нефтяных котировок выросла стоимость бумаг представителей данной отрасли, включая BP Plc - на 0,5%, TotalEnergies - на 1,1% и Shell - на 0,9%.

DAX FTSE 100 Европа
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