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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Сводный индекс доверия в еврозоне в июне снизился до минимума с ноября

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Сводный индекс делового и потребительского доверия в еврозоне в июне опустился до 95,3 пункта с пересмотренных 96,4 пункта месяцем ранее, свидетельствуют данные Европейской комиссии.

Эксперты в среднем ожидали снижения до 96 пунктов с ранее объявленного значения в 96,5 пункта, по данным Trading Economics.

Индекс падает второй месяц подряд, его июньское значение является минимальным с ноября 2022 года.

Индекс доверия в промышленном секторе упал в этом месяце до минус 7,2 пункта с минус 5,3 пункта в мае, в сфере услуг - до 5,7 пункта с 7,1 пункта, в сфере розничной торговли - до минус 6 пунктов с минус 5,3 пункта, в строительном секторе - до минус двух пунктов с минус 0,3 пункта.

Индекс потребительского доверия в еврозоне в июне увеличился до минус 16,1 пункта с минус 17,4 пункта в мае. Индикатор инфляционных ожиданий среди европейцев упал до минимальных с марта 2016 года 6,1 пункта с 12,2 пункта месяцем ранее.

Европейская комиссия еврозона
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