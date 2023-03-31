Нефть Brent подорожала до $79,6 за баррель

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Цены на нефть начали расти днем в пятницу, поднимаясь еще выше с достигнутых накануне максимальных уровней с середины марта, сообщает MarketWatch.

Майские фьючерсы на сорт Brent, биржевые торги которыми прекратятся после закрытия сессии, на лондонской площадке ICE Futures к 13:58 по московскому времени подорожали на $0,30 (0,38%) - до $79,57 за баррель. Более активно торгующиеся июньские контракты выросли в цене на $0,36 (0,46%) - до $78,96 за баррель.

Котировки майских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени увеличились на $0,53 (0,71%) - до $74,90 за баррель.

С начала недели обе марки прибавили в цене примерно на 7%, отмечает Bloomberg. Росту котировок поспособствовало ослабление тревог относительно кризиса в банковской сфере и приостановка поставок иракской нефти через Турцию, пишет агентство.

В пятницу позитивным фактором для нефтяного рынка стали статданные из Китая. Как сообщалось, индекс менеджеров по закупкам (PMI) в перерабатывающей промышленности КНР снизился в марте до 51,9 пункта по сравнению с 52,6 пункта месяцем ранее, тогда как эксперты в среднем ожидали более значительного падения - до 51,5 пункта.

В то же время PMI сферы услуг и строительства в марте увеличился до 58,2 пункта с 56,3 пункта в предыдущий месяц. Это самый высокий уровень с мая 2011 года.

Трейдеры также ждут итогов заседания министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которое пройдет в понедельник.

"Снижение банковских рисков, конечно, придает оптимизма, как и ожидания замедления инфляции, - сказал Вишну Варатан из Mizuho Bank Ltd. - Добавьте к этому риски перебоев поставок, и получите менее тревожный рынок", более готовый к проверке на прочность уровней сопротивления.