МТС создала "дочку" под развитие направления "умного дома"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ПАО "МТС" учредило компанию ООО "МТС Умный Дом" с уставным капиталом 1,03 млрд рублей, следует из данных системы "СПАРК-Интерфакс".

Гендиректором "МТС УД" стал Алексей Давыдов, занимающий аналогичную должность в АО "Гольфстрим охранные системы", входящего в портфель активов МТС.

"ООО "МТС УД" создана, чтобы стать "базовой" компанией для направления "Умный дом"", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе МТС, воздержавшись от дальнейших комментариев.

В апреле прошлого года МТС анонсировала новое бизнес-направление "умный дом", которое будет развиваться на базе "Гольфстрима", в котором приобрела 58,38%. В течение 3 лет с момента сделки МТС имеет право на консолидацию 100% компании, предоставляющей комплексные решения для защиты от проникновения, пожара, протечек воды, а также элементы "умного дома".

Сообщалось, что МТС будет развивать "умный дом" в рамках 4 направлений: безопасность (защита от проникновений и аварий, умное страхование, управление климатом, оплата ЖКХ), видеоаналитика, сервисы геолокации и помощи (медпомощь, кнопка SOS, геотрекинг детей и родственников), домашние сервисы (взаимодействие с управляющими компаниями, доставка, бытовые сервисы и др.).

Сообщалось, что в течение 3-5 лет МТС нацелена охватить решениями "умного дома" около 10 млн домохозяйств.

Для этого в ближайшие несколько лет МТС может вложить в направление минимум несколько сотен миллионов рублей, в том числе через M&A и венчурные сделки.

Кроме этого, в разработке МТС с 2019 года находится "умная колонка" с виртуальным ассистентом "Марвин". В том же году сообщалось, что колонка должна стать центром цифровой экосистемы и системы "умного дома" МТС. Компания пока так и не выпустила ее в коммерческую продажу, однако накануне, в рамках форума "МТС Платформа", СЕО МТС Вячеслав Николаев обещал, что она будет выпущена на рынок.