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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

Индексы МосБиржи и РТС снизились в пределах 1%

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - На российском рынке акций в пятницу произошла коррекция вниз из-за фиксации прибыли игроками в конце недели, хотя внешние площадки подавали позитивные сигналы на ожиданиях снижения рисков углубления банковского кризиса в США и Европе.

Индекс МосБиржи опустился к рубежу 2450 пунктов во главе с бумагами "Аэрофлота" (-3,8%) из-за рекомендаций менеджмента компании не выплачивать дивиденды за 2022 год; лучше рынка выглядели акции "Магнита" (+0,8%) и "Фармсинтеза" (+13,2%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи снизился на 0,6%, до 2450,67 пункта, индекс РТС снизился на 1%, до 996,76 пункта (-1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" снизились в пределах 1,5%.

Доллар к 18:50 подорожал на 34 копейки, до 77,42 рубля.

За неделю индексы РТС и МосБиржи выросли на 1,9-2,5%, доллар подорожал на 35 копеек. квартала индекс РТС прибавил 2,7%, индекс МосБиржи вырос на 13,8% на фоне подорожания доллара на 7,52 рубля.

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