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Qiwi продлит паузу в дивидендах из-за проблем с финансовой инфраструктурой

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Совет директоров Qiwi решил не выплачивать дивиденды до изменения режима санкций в отношении Национального расчетного депозитария (НРД) или наступления других событий, которые могут позволить компании распределить прибыль среди всех своих акционеров, говорится в сообщении группы.

"В связи с сохраняющимися проблемами инфраструктуры фондового рынка, возникшими в результате введения санкций в отношении российского Национального расчетного депозитария, группа Qiwi не видит возможности организовать выплату дивидендов или выкуп акций с обеспечением равных возможностей для всех акционеров", - отмечает компания.

Полное влияние санкций на российскую экономику и другие рынки присутствия группы остается неясным и требует осторожности в интересах всех акционеров и компании, подчеркивает Qiwi.

Группа не платит дивиденды уже почти год, отказалась от их выплаты по итогам работы за IV квартал 2021 года.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. Основным владельцем компании с долей в 71,2% голосов является Сергей Солонин.

Qiwi НРД
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