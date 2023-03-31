Qiwi увеличила годовую чистую выручку по МСФО до 34,1 млрд рублей

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - В 2022 году Qiwi увеличила общую чистую выручку по МСФО на 47,7% - до 34,137 млрд рублей с 23,113 млрд рублей в 2021 году, говорится в сообщении группы.

Скорректированная чистая прибыль в 2022 году выросла на 45,9% - до 13,996 млрд рублей по сравнению с 9,594 млрд рублей в 2021 году.

Общая чистая выручка в IV квартале выросла в 1,6 раза - до 8,899 млрд рублей, скорректированная чистая прибыль - в 1,9 раза - до 4,016 млрд рублей.

Скорректированная EBITDA в IV квартале 2022 года достигла 3,5 млрд рублей, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 31,4%. В 2022 году этот показатель вырос на 50,2% - до 19,8 млрд рублей. а

Рентабельность по EBITDA в 2022 году увеличилась до 57,9% с 57% по итогам 2021 года. В IV квартале этот показатель сократился до 39,3% с 48,6% за IV квартал 2021 года.

Чистая выручка в сегменте платежных сервисов в 2022 году выросла на 42,7% и составила 30,1 млрд рублей (в IV квартале увеличилась на 57,4% - до 7,6 млрд рублей).

Скорректированная прибыль в сегменте платежных сервисов в 2022 году составила 15,8 млрд рублей, увеличившись на 44%. В IV квартале 2022 года этот показатель вырос также на 44% - до 3,2 млрд рублей.

Объем платежей в сегменте платежных сервисов в 2022 году достиг 1,875 трлн рублей (рост на 8%). Этот показатель в IV квартале достиг рекордных 520 млрд рублей, увеличившись на 28,8%. Рост объема платежей группа объясняет увеличением денежных переводов через систему Contact, привлечением новых мерчантов и агрегаторов, увеличение объема платежей через "Qiwi Кошелек", наращиванием объема платежей в решениях для самозанятых.

Qiwi по-прежнему воздерживается от представления прогнозов на краткосрочную и среднесрочную перспективу из-за сохраняющейся неопределенности и волатильности рынка. Группа обещает раскрыть ожидания, когда появится дополнительная информация.

Qiwi управляет одним из крупнейших в России платежных сервисов. Основным владельцем компании является Сергей Солонин.