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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:40

"Ростелеком" получил косвенный контроль в "МаксимаТелекоме"

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Ростелеком" получило косвенный контроль в АО "МаксимаТелеком", говорится в сущфакте на сайте раскрытия информации.

Косвенная доля получена через АО "Макомнет" - СП "Ростелекома" с Московским метрополитеном, в котором госоператору принадлежит 51%.

"Макомнет" приобрел 76,25% "МаксимаТелекома", сделка осуществлена 31 марта.

Продавцом выступило АО "Инвестмир", одним из акционеров которого является председатель совета директоров "МаксимаТелекома" Сергей Асланян. Сам Асланян вышел из капитала "МаксимаТелекома" (его доля в капитале компании составляла 34,74%).

В "Макомнет" и "МаксимаТелекоме" сообщили "Интерфаксу", что компании совместно намерены расширить спектр оказываемых цифровых услуг на транспорте.

"Обе компании обладают масштабной телекоммуникационной инфраструктурой и значительным опытом в реализации проектов по цифровизации городской среды и транспортного комплекса в столичном регионе. Сделка будет способствовать расширению сотрудничества с городскими заказчиками и даст синергетический эффект в развитии новых цифровых сервисов для горожан", - сказал представитель "Макомнет".

Как пояснил представитель "Макомнет", периметр сделки включает операторский бизнес "МаксимаТелекома".

Накануне оператор сообщил, что структурировал активы, выделив их в два ключевых направления - интеграторские решения и операторский бизнес. В состав операторского направления вошла инфраструктура беспроводной сети передачи данных "МаксимаТелекома" в московском метро и компетенции по ее развитию и эксплуатации. Оператор продолжит развивать сервисы, предоставляемые на основе собственной инфраструктуры и весь бизнес группы в области создания и монетизации Wi-Fi, отмечается в сообщении.

"МаксимаТелеком" управляет единой городской сетью Wi-Fi в Москве, сетями в городском транспорте (в том числе, в метро) Москвы и Петербурга, Казани и Магадана, а также в региональных аэропортах. Компания специализируется на цифровых решениях и инфраструктурных проектах для городов и отраслей экономики. Компании группы предоставляют технологические решения и реализуют проекты по цифровизации транспорта, городского хозяйства, промышленных предприятий, ЖКХ и других ключевых отраслей.

Компания "Макомнет" юыда создана в феврале 1993 года, занимается построением сетей для операторов мобильной связи и распределенных систем передачи медиа-контента на объектах транспортной инфраструктуры. "Ростелеком" владеет 51% компании, ГУП "Московский Метрополитен" - 49%.

МаксимаТелеком Ростелеком Московский метрополитен Макомнет Сергей Асланян
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