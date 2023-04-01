Обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах введена в РФ

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - В России с 1 апреля начала действовать обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах.

Решение о поэтапном внедрении цифровой маркировки пива и слабоалкогольных напитков правительство приняло 30 ноября 2022 года. Маркировка не распространяется на безалкогольное пиво.

Как сообщает Росалкогольрегулирование, введению маркировки предшествовал эксперимент, который длился почти два года и завершился 28 февраля. В пилотном проекте приняли участие более 350 компаний, среди них 222 - производители. "В рамках эксперимента протестировано нанесение кодов на все востребованные виды упаковок на всех типах линий, а также налажена интеграция систем ЕГАИС (Единая автоматизированная система учета алкоголя - ИФ) и "Честный знак" (система маркировки товаров - ИФ)", - говорится в пресс-релизе.

"Введение маркировки проводится поэтапно в целях минимизации нагрузки на бизнес, а взаимодействие двух систем позволит усилить контроль, обелить рынок и получить положительный эффект для потребителей, отрасли и государства в целом", - считают в службе.

Как сообщалось, с 1 октября 2023 года станет обязательной маркировка пива и напитков в стеклянной и ПЭТ-таре, с 15 января 2024 года - в другой упаковке, включая алюминиевые банки. С 1 сентября 2023 года начнет также действовать реестр производителей пива и пивных напитков.

Как сообщает ЦРПТ (оператор маркировки), в преддверии старта маркировки продукции в кегах большая часть ее производителей присоединилась к государственной системе "Честный знак". В настоящее время в системе зарегистрировано почти 1 350 российских производителей и около 160 импортеров. Причем для поддержки отрасли и снижения нагрузки на предприятия ЦРПТ разработал две программы поддержки: беспроцентную рассрочку и компенсацию 50% расходов на оборудование для маркировки малых и средних пивоваренных компаний, которые производят менее 300 тыс. декалитров продукции в год.

Как заявили "Интерфаксу" в Ассоциации производителей пива (АПП, объединяет ведущие пивоваренные предприятия РФ), маркировка - это дорогой и сложный в реализации проект, создающий значительную нагрузку на бизнес. "Однако наряду с другими регуляторными инструментами, такими как реестр пивоваров, она может способствовать решению одной из важнейших проблем современного рынка пивоварения - снизить объем рынка нелегальной продукции, производимой и реализуемой без уплаты акциза и сопутствующих налогов", - сказали в этом объединении.

Принимая решение об участии в эксперименте, члены АПП исходили, прежде всего, из понимания неизбежности маркировки и необходимости подготовки к ней во избежание негативного влияния на бизнес-процессы. В рамках эксперимента шел поиск технических решений, которые позволили бы производителям выбрать наиболее эффективный и наименее затратный вариант нанесения маркировки для всех типов упаковки. "Пока такие решения были найдены не для всех типов упаковки. Производителям еще потребуются дополнительные усилия по поиску оптимальных технических решений, их внедрению и финансовые затраты на закупку и адаптацию оборудования", - заявили в ассоциации.

По оценке Минфина, доля нелегального пива на рынке РФ составляет до 10%. Потери бюджета от продажи безакцизного пива правительство оценивает до 30 млрд рублей в год.

Как сообщалось, по данным Росалкогольрегулирования, пивоваренные предприятия РФ в 2022 году произвели 704,1 млн дал пива, что соответствует показателю 2021 года. В целом производство пива и пивных напитков составило 802,5 млн дал, что на 0,3% больше, чем годом ранее.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она уже охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты.