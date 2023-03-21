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Госдума приняла закон о реестре пивоваров

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о введении в РФ с 1 сентября 2023 года реестра производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи.

Документ (№1079811-7) был внесен в парламент депутатом Ильдаром Гильмутдиновым в декабре 2020 г. и с тех пор проходил согласование с профильными министерствами и участниками рынка.

Принятый закон обязует всех производителей пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи регистрироваться в реестре, который будет вести Росалкогольрегулирование. "При включении организации в указанный реестр предполагается проведение внеплановой выездной проверки организации на предмет установления фактического наличия основного технологического оборудования с проверкой расчета мощности, предоставляемого организацией", - пояснял ранее депутат Гильмутдинов.

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Как следует из пояснительных материалов, предлагается снизить допустимый порог максимальной производственной мощности основного технологического оборудования для производства пивоваренной продукции с существующих 300 тыс. до 100 тыс. декалитров в год, при котором у производителей не возникает обязанности по оснащению основного технологического оборудования автоматическими средствами измерения и учета объема готовой продукции.

Закрепляется перечень информации, на основании которой в ЕГАИС будет осуществляться учет объема производства пивоваренной продукции, подлежащей обязательной маркировке. С 15 января 2024 г. предусматривается отмена декларирования объемов розничной продажи пивоваренной продукции - учет розничной продажи в ЕГАИС будет осуществляться на основании информации из государственной информационной системы маркировки товаров, куда будет направляться информация при розничной реализации пивоваренной продукции.

Основные нормы закона вступят в силу с 1 сентября 2023 г.

Госдума
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