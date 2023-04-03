Дмитрий Осипов покинет пост гендиректора "ВСМПО-Ависмы"

Москва. 3 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный директор ПАО "Корпорация "ВСМПО-Ависма" Дмитрий Осипов покидает компанию с 4 апреля, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

В пресс-службе ПАО эту информацию "Интерфаксу" подтвердили, отметив, что Осипов уходит с поста "в связи с личными обстоятельствами".

До момента назначения нового руководителя обязанности гендиректора возложены на первого заместителя генерального директора - исполнительного директора "ВСМПО-Ависмы" Николая Мельникова.

В пресс-службе отметили, что под руководством Осипова, в задачи которого входило обеспечить стабильно высокую рыночную стоимость компании, капитализация "ВСМПО-Ависмы" за последние два года увеличилась более чем вдвое.

"Компания успешно преодолела пандемийный период и на фоне ухода западных покупателей сумела нарастить производство, планируется открытие нового производственного комплекса механической обработки титановых деталей - инвестпроект стоимостью 3,2 млрд рублей", - добавили в пресс-службе.

Осипов был назначен на должность гендиректора "ВСМПО-Ависмы" в начале 2021 года на срок по 10 января 2024 года. Он сменил на этом посту Сергея Степанова, который возглавлял титановую корпорацию с июля 2020 года.

Осипов до прихода в "ВСМПО-Ависму", с декабря 2013 года по декабрь 2020 года, занимал должность гендиректора "Уралкалия", одного из крупнейших в мире производителей хлористого калия.

"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. По данным сайта "ВСМПО-Ависмы", основной акционер компании - заместитель председателя ее совета директоров Михаил Шелков (65,27%). Еще 25% плюс 1 акция принадлежит госкорпорации "Ростех".