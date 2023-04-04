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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:52

Гендиректор "ВСМПО-Ависмы" официально покинул пост

Москва. 4 апреля. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ВСМПО-Ависма" 3 апреля решил досрочно прекратить полномочия гендиректора компании Дмитрия Осипова, говорится в сообщении ПАО.

"Досрочно прекратить полномочия генерального директора ПАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" Осипова Дмитрия Васильевича 4 апреля 2023 года на основании личного заявления об увольнении по собственному желанию", - говорится в сообщении.

Совет назначил Николая Мельникова и.о. гендиректора корпорации на срок с 5 апреля по 4 июня 2023 года.

О намерении Осипова покинуть компанию с 4 апреля "Интерфаксу" днем ранее сообщил источник, знакомый с ситуацией. В пресс-службе ПАО "Интерфаксу" эту информацию подтверждали, отметив, что Осипов покидает свой пост "в связи с личными обстоятельствами", а до момента назначения нового руководителя обязанности гендиректора возложены на первого замгендиректора - исполнительного директора "ВСМПО-Ависмы" Мельникова.

Осипов был назначен на должность гендиректора "ВСМПО-Ависмы" в начале 2021 года на срок по 10 января 2024 года. Он сменил на этом посту Сергея Степанова, который возглавлял титановую корпорацию с июля 2020 года.

Осипов до прихода в "ВСМПО-Ависму", с декабря 2013 года по декабрь 2020 года, занимал должность гендиректора "Уралкалия".

"ВСМПО-Ависма" - производитель титана, имеющий полный технологический цикл: от переработки сырья до выпуска готовых изделий с высокой степенью механической обработки. По данным сайта "ВСМПО-Ависмы", основной акционер компании - заместитель председателя ее совета директоров Михаил Шелков (65,27%). Еще 25% плюс 1 акция принадлежит госкорпорации "Ростех".

ВСМПО-Ависма Николай Мельников Дмитрий Осипов
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